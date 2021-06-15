نيجيرفان بارزاني يتطلع لازدهار الصحافة العراقية بعيداً عن "التخويف والتهديد"

شفق نيوز/ عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن تطلعه لازدهار صحافة مهنية مسؤولة في العراق بعيداً عن "التخويف والتهديد".

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "في يوم الصحافة العراقية نستذكر شهداء الكلمة الحرة ونتقدم بالتهنئة والتبريكات الى الاسرة الصحفية في العراق".

وأردف بالقول، "نتطلع إلی فضاء ارحب من الحرية والامان كفيلة بازدهار صحافة مستقلة مهنية مسؤولة، تكون احدى دعامات الديمقراطية، تؤدي دورها في اجواء لا تشوبها التخويف والتهديد".