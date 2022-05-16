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نيجيرفان بارزاني يترأس وفداً كوردياً للمشاركة في مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-16T16:43:12+0000
نيجيرفان بارزاني يترأس وفداً كوردياً للمشاركة في مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد

شفق نيوز / قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، التعازي لحكومة وشعب الإمارات بوفاة الرئيس الراحل خليفة بن زايد ومشاركة مجلس عزائه في أبو ظبي، فيما اثنى رئيس الامارات الحالي محمد بن زايد على صداقة وتعاطف إقليم كوردستان مع الإمارات.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان العراق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وصل بعد ظهر اليوم الاثنين ١٦ أيار ٢٠٢٢، إلى أبو ظبي للمشاركة في مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبل من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات".

وأضاف البيان أن "بارزاني قدم تعازيه وتعازي شعب كوردستان لصاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان وعائلة آل نهيان وحكومة وشعب الإمارات". معبراً عن "مشاركته إياهم أحزانهم".

من جهته، عبر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن "شكره وتقديره هو وعائلته وقيادة بلده لمشاركة نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له في مجلس العزاء"، مثنياً هو وبلده على "صداقة وتعاطف إقليم كوردستان مع الإمارات".

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