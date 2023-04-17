نيجيرفان بارزاني يترأس اجتماعا بين التحالف الدولي ووزارة البيشمركة

شفق نيوز/ ترأس رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، اجتماعا مع وفد رفيع المستوى من قوات التحالف الدولي بقيادة الجنرال ماثيو ماكفرلين القائد المشترك لقوات التحالف في العراق وسوريا ووزارة البيشمركة والوكالات الأخرى ذات الصلة في إقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم، أن الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، ناقش إعادة تنظيم وإصلاح قوات البيشمركة، وتقييم مراحل تنفيذ الخطة في إطار الاتفاقية بين وزارة البيشمركة ووزارة الخارجية الأمريكية.

كما ناقشوا المعوقات والتحديات التي تواجه عملية إعادة توحيد البيشمركة وإعادة تنظيمها بطريقة حديثة في إطار وزارة البيشمركة.

من جهته، ثمن الرئيس نيجيرفان بارزاني استمرار مساعدة الحلفاء لقوات البيشمركة في مختلف المراحل والمجالات، وشدد على ضرورة الإسراع بخطوات إعادة توحيد البيشمركة وإزالة العقبات التي تعترض العملية، وأعرب عن استعداده لأي مساعدة ودعم.

وجدد الجنرال ماكفرلين التأكيد على استمرار دعم الحلفاء ومساعدتهم لقوات البيشمركة في مختلف المجالات وتنفيذ خطوات إعادة تنظيم البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة بحيث يكون لإقليم كوردستان قوة وطنية موحدة.