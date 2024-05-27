نيجيرفان بارزاني يتحدث عن سر بقاء الكورد: حبهم للغتهم وثقافتهم

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين، ان الكورد والكوردستانيين يتمتعون بتاريخ وثقافة غنية ومتنوعة.

واضاف بارزاني في كلمة بمراسم افتتاح (مركز كوردستان للفن والثقافة) في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز؛ أن "القمع والاذلال والمنع والحرمان والعنف والسلاح، كل ذلك عبر التاريخ وبشكل منظم، كخطة وسياسة محو ضد الكورد وكوردستان وثقافة هذا الشعب لكن لم يتمكنوا من تدمير الثقافة الغنية لهذا البلد".

وتابع أن "سر بقاء الكورد والشعب الكوردستاني، رغم كل المآسي التي حلت بنا عبر التاريخ، هو رغبته وحبه للحفاظ على لغته وثقافته وفنه وأدبه. وقد ضرب الكورد والشعب الكوردستاني مثالاً لا مثيل له".

ولفت إلى أنه "إذا نظرنا إلى التاريخ، نرى أنه فقط في فرص توفر الحرية، تمكن الشعب الكوردستاني صاحب لغة مفتوحة، على سبيل المثال، لم يكن لدينا الشاعر الملا الجزيري وأحمدي خاني لو لا الامارة البوتانية و لم يكن لدينا الشاعران نالي وسالم لو لا الامارة البابانية".

وأشار إلى انه "في عهد الراحل الشيخ محمود، بدأت الصحافة والكتابة الكوردية في الازدهار وفي عام واحد فقط، اندلعت ثورة اللغة والثقافة الكوردية في جمهورية كوردستان، وبعد اتفاقية 1970 و وبعد تأسيس حكومة اقليم كوردستان عام 1992 اصبحت كل الابواب مفتوحة امام اللغة والفن والثقافة الكوردية".

ونوه إلى أن "الشيخ عبد السلام بارزاني دعا في مذكرة إلى السلطات العثمانية مطلع القرن العشرين إلى استخدام اللغة الكوردية. لقد ضربنا كل هذه الأمثلة لنقول إن اللغة والأدب والثقافة والفن والكتب والأفلام والمسرح كانت العمود الفقري لحقوقنا ومطالبنا وخرائطنا وخططنا ونؤكد أننا نؤدي ما علينا في هذا المجال".