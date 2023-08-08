نيجيرفان بارزاني يتباحث مع السفير البريطاني ازالة المعوقات أمام العراق في ثلاثة مجالات

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن تشارلز هيغن.

في اللقاء والى جانب تهنئة نيجيرفان بارزاني للسفير البريطاني باستلام منصبه، تمنى له الموفقية وابدى استعداده لتقديم كل انواع الدعم من أجل انجاح مهامه، بحسب بيان لرئاسة الإقليم.

وتباحث الجانبان علاقة اربيل وبغداد والوضع الداخلي لاقليم كوردستان وانتخابات برلمان كوردستان المقبلة اضافة الى الفرص والمعوقات امام العراق في المجال الامني والاقتصادي والمؤسسات، وجرى التشديد على اهمية استغلال الفرص من اجل مصلحة البلاد.

وضع المنطقة بكل عام وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور خلال اللقاء الذي حضرته القنصل العام البريطاني في اقليم كوردستان روزي كيف.