سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني يتابع هاتفياً تطورات الانفجار الغازي في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-17T20:20:50+0000
نيجيرفان بارزاني يتابع هاتفياً تطورات الانفجار الغازي في السليمانية

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الخميس، تعازيه لذوي ضحايا الانفجار الغازي، في محافظة السليمانية، فيما أبدى استعداده التام لأي مساعدة وإسناد.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه بارزاني، مع محافظ السليمانية هفال أبو بكر، لمتابعة حادثة انفجار أسطوانة الغاز التي تسببت بمصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستفهم بارزاني، خلال الاتصال من أبو بكر، آخر أخبار الضحايا والمصابين ونقل تعازيه ومواساته لأسر وذوي الضحايا، واستعداده لاية مساعدة وإسناد للجهات المعنية في السليمانية، بحسب البيان.

من جانبه، عبر محافظ السليمانية، عن شكره وتقديره لبارزاني، وشرح له آخر المساعي لعمليات الإنقاذ وكيفية حصول الانفجار وأضراره، وفق البيان.

وأكد أبو بكر، بوقت سابق من اليوم، أن سبب الحادث الذي تسبب بانهيار أحد المنازل وسط المدينة هو انفجار خزان غاز يستخدم لمنظومة التدفئة، فيما أكد سقوط ثلاث ضحايا بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين كحصيلة أولية.

وأبلغ شهود عيان، وكالة شفق نيوز، أن "المنزل الذي حصل فيه التفجير كان يضم عدداً من الضيوف"، لافتين إلى أن "التفجير حصل أثناء عملية إصلاح خلل في أسطوانات غاز في سطح المنزل".

هذا وأدى الانفجار الغازي، إلى انهيار المنزل بالكامل، في منطقة "كازيو" وسط مدينة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان.

related

السليمانية.. 19 ولادة جديدة في ليلة رأس السنة

Date: 2022-01-01 09:50:10
السليمانية.. 19 ولادة جديدة في ليلة رأس السنة

خلال يومين.. 30 ألف سائح قصد السليمانية

Date: 2022-05-04 08:06:54
خلال يومين.. 30 ألف سائح قصد السليمانية

"عرّض سلطة بغداد للخطر".. إزاحة الستار عن تمثال أحد أمراء بابان في السليمانية (صور)

Date: 2022-10-01 12:28:37
"عرّض سلطة بغداد للخطر".. إزاحة الستار عن تمثال أحد أمراء بابان في السليمانية (صور)

طلبة ينوون مواصلة مقاطعة الدوام في جامعات بإقليم كوردستان

Date: 2021-12-04 20:24:35
طلبة ينوون مواصلة مقاطعة الدوام في جامعات بإقليم كوردستان

غلاء أسعار يفتك بأسواق السليمانية (صور)

Date: 2022-03-09 06:16:34
غلاء أسعار يفتك بأسواق السليمانية (صور)

إحياء الذكرى السنوية لرحيل الأديب "رؤوف حسن" في إقليم كوردستان (صور)

Date: 2021-12-24 14:36:24
إحياء الذكرى السنوية لرحيل الأديب "رؤوف حسن" في إقليم كوردستان (صور)

أكثر من 5000 إصابة بالإسهال والقيء والكوليرا في السليمانية خلال أسبوع

Date: 2022-06-22 08:49:42
أكثر من 5000 إصابة بالإسهال والقيء والكوليرا في السليمانية خلال أسبوع

رئيس اقليم كوردستان لذوي ضحايا انفجار السليمانية: نشاطركم الحزن

Date: 2022-11-17 19:02:09
رئيس اقليم كوردستان لذوي ضحايا انفجار السليمانية: نشاطركم الحزن