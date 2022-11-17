نيجيرفان بارزاني يتابع هاتفياً تطورات الانفجار الغازي في السليمانية

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الخميس، تعازيه لذوي ضحايا الانفجار الغازي، في محافظة السليمانية، فيما أبدى استعداده التام لأي مساعدة وإسناد.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه بارزاني، مع محافظ السليمانية هفال أبو بكر، لمتابعة حادثة انفجار أسطوانة الغاز التي تسببت بمصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستفهم بارزاني، خلال الاتصال من أبو بكر، آخر أخبار الضحايا والمصابين ونقل تعازيه ومواساته لأسر وذوي الضحايا، واستعداده لاية مساعدة وإسناد للجهات المعنية في السليمانية، بحسب البيان.

من جانبه، عبر محافظ السليمانية، عن شكره وتقديره لبارزاني، وشرح له آخر المساعي لعمليات الإنقاذ وكيفية حصول الانفجار وأضراره، وفق البيان.

وأكد أبو بكر، بوقت سابق من اليوم، أن سبب الحادث الذي تسبب بانهيار أحد المنازل وسط المدينة هو انفجار خزان غاز يستخدم لمنظومة التدفئة، فيما أكد سقوط ثلاث ضحايا بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين كحصيلة أولية.

وأبلغ شهود عيان، وكالة شفق نيوز، أن "المنزل الذي حصل فيه التفجير كان يضم عدداً من الضيوف"، لافتين إلى أن "التفجير حصل أثناء عملية إصلاح خلل في أسطوانات غاز في سطح المنزل".

هذا وأدى الانفجار الغازي، إلى انهيار المنزل بالكامل، في منطقة "كازيو" وسط مدينة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان.