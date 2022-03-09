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نيجيرفان بارزاني يبلغ وفداً أمريكياً رفيعاً رغبة إقليم كوردستان في حل الخلافات مع بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-09T12:46:46+0000
نيجيرفان بارزاني يبلغ وفداً أمريكياً رفيعاً رغبة إقليم كوردستان في حل الخلافات مع بغداد

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، رغبة الإقليم في حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد من خلال الحوار واستناداً للدستور الدائم للبلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا دبلوماسيا وعسكريا امريكيا رفيع المستوى برئاسة السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، إن اللقاء تناول آخر تطورات العملية السياسية، والوضع الأمني في العراق، ومخاطر عودة ظهور داعش في العراق وسوريا، و علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان، والاصلاحات في وزارة البيشمركة، والوضع الداخلي في الإقليم.

تتمة..

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