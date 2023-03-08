نيجيرفان بارزاني يبلغ وزيرة الخارجية الألمانية بتوفر أجواء إيجابية للحوار لحل الخلافات بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ أفاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بتوفر أجواء إيجابية للحوار بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه قبل ظهر اليوم وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تزور مدينة اربيل حاليا، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان أنه خلال اللقاء، شكر الرئيس نيجيرفان بارزاني الدعم العسكري والإنساني والسياسي الألماني للعراق وإقليم كوردستان، كما جدد تأكيده أن تهديدات الإرهاب لا تزال مستمرة، لذلك يحتاج العراق وإقليم كوردستان إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

من جانبها، أكدت بيربوك أن ألمانيا تنظر بأهمية إلى علاقتها مع العراق وإقليم كوردستان وترسيخ السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي فيهما. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أهمية تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لتطبيع الأوضاع في سنجار، والذي سيؤدي إلى عودة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار المنطقة.

وكانت العلاقات بين أربيل وبغداد محورا آخر من اللقاء، حيث أشار فيه الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى توفر اجواء ايجابية بين الجانبين لحل الخلافات، فضلا عن وجود تنسيق قوي بين القوات العراقية وقوات البيشمركة لمواجهة تنظيم داعش.

علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار، ووضع النازحين واللاجئين في الإقليم، ووضع سنجار والإيزيديين بشكل عام، وبعض القضايا التي هي محل اهتمام، كانت محورا آخر من اللقاء. وقد شكر الرئيس نيجيرفان بارزاني ألمانيا على دعمها وتعاونها مع الإيزيديين، وتعريف ما تعرضوا له بجريمة إبادة جماعية في البرلمان الألماني، بحسب البيان.