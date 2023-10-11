نيجيرفان بارزاني يبلغ واشنطن رؤيته لحل جذري للخلاف بين بغداد وأربيل

شفق نيوز / أبلغ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وفد الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، رؤيته لحل الخلاف بين بغداد وأربيل بشكل جذري.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الإقليم، وفداً أمريكياً برئاسة نائبة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا تايلور، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع السياسي والأمني في العراق وإقليم كوردستان، و آلية حل المشكلات بين أربيل وبغداد.

وأكد بارزاني، خلال اللقاء، أن الحل الجذري لمشكلات العراق بشكل عام، واستقرار البلد سياسياً واقتصادياً، يكمن في التثبيت الصحيح للنظام الاتحادي، حيث وافقه الرؤى الوفد الأمريكي، بحسب البيان.

من جانبه، جدد الوفد الأمريكي، دعم الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان، في جميع المجالات خاصة في حل المشكلات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

وكان لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان، ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك، حاضرة ضمن محاور الاجتماع.