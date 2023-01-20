نيجيرفان بارزاني يبلغ ذوي ضحايا حادث ماردين التركية بمتابعته مع انقرة لتقديم الجناة للعدالة

شفق نيوز/ عزى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الجمعة في اتصال هاتفي العائلتين الذين قتل عدد من أفرادها في هجوم مسلح في محافظة ماردين التركية.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بارزاني عبر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ، متمنيا ان يرحم الله الضحايا و ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

واكد رئيس الاقليم لأسر الضحايا أنه سيواصل المتابعة مع السلطات التركية المعنية لكي يتم تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم.

ومن جانبهم عبر اهالي الضحايا عن شكرهم لاتصال نيجيرفان بارزاني ومواساته لهم متمنين أن تستمر السلطات في اقليم كوردستان في جهودها لتقديم الجناة الى المحكمة ومعاقبتهم.