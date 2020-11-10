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نيجيرفان بارزاني يبدي مساندةً ودعماً لتنظيم مؤتمر عن التصوف بالعراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-10T12:36:59+0000
نيجيرفان بارزاني يبدي مساندةً ودعماً لتنظيم مؤتمر عن التصوف بالعراق

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء عن مساندته، ودعمه لتنظيم مؤتمر عن التصوف في العراق.

جاء ذلك خلال استقباله الشيخ نهرو محمد عبدالكريم الكسنزاني مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية ووفداً مرافقاً له.

وذكر بيان رئاسي ان نيجيرفان بارزاني تحدث عن الدور الهام للتصوف في بث روح الاعتدال ونبذ العنف والنأي عن التعصب والتطرف الديني، ونشر التسامح وقبول الآخر، مشيراً في هذا السياق إلى العبء الثقيل الذي يتحمله الشيخ والطريقة، مؤكداً تقديره لمكانة ودور الشيخ والطريقة.

من جانبه تحدث الكسنزاني عن العزم والاستعدادات لتنظيم مؤتمر عن التصوف يجري خلاله التأكيد على رسالة المرونة والاعتدال ونبذ العنف، وتتم دعوة الضيوف من كل مكان للمشاركة فيه.

 وأبدى الرئيس نيجيرفان بارزاني مساندته ودعمه الكامل ورئاسة إقليم كوردستان لتنظيم المؤتمر، حسب البيان.

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