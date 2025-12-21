نيجيرفان بارزاني يبدي رغبة اقليم كوردستان في توسيع التعاون مع بولندا

شفق نيوز - أربيل

التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، القنصل العام الجديد لبولندا في إقليم كوردستان "ماتشي زايدل".

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء، رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات مع بولندا وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبه، عبّر القنصل العام الجديد لبولندا عن سعادته بمباشرة مهامه في إقليم كوردستان، مبدياً رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع الإقليم، بحسب بيان صادر عن رئاسة الاقليم.