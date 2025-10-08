نيجيرفان بارزاني يبدي رغبة اقليم كوردستان في توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي

شفق نيوز - أربيل

أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، عن رغبة الإقليم في توسيع التعاون والتنسيق المشترك مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقائه قبل ظهر اليوم، كليمنس سمتر، السفير الجديد للاتحاد الأوروبي في العراق، والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن رئاسة إقليم كوردستان والمؤسسات المعنية في الإقليم سيقدّمون كامل الدعم والمساندة للسفير في أداء مهامه الدبلوماسية.

كما عبّر رئيس إقليم كوردستان عن شكره وتقديره لمواقف ودعم الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان، مجدداً استعداد الإقليم ورغبته في توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات.

من جانبها، عبّر السفير سمتر عن سعادته بتولي مهامه في العراق، وقدّم شكره لإقليم كوردستان على تعاونه ودعمه لبعثة الاتحاد الأوروبي، مثنيا على الدور البنّاء والقيادة الحكيمة للرئيس نيجيرفان بارزاني.

وأكد السفير استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان، ولا سيّما في المجالات ذات الأهمية المشتركة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضاً دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز العملية الديمقراطية، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، إلى جانب الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، والجهود الجارية لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، فضلاً عن آخر التطورات في المنطقة.