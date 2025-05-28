رئيس إقليم كوردستان يبحث هاتفياً مع روبيو تعزيز الاستقرار في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، مساء اليوم الأربعاء، على أهمية استمرار التنسيق وتعزيز الشراكة لدعم الاستقرار والسلام في العراق وسوريا.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء اليوم، وناقش الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لدعم الاستقرار والسلام في العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام.

وشكر وزير الخارجية الأمريكي الرئيس نيجيرفان بارزاني على دوره وجهوده في حل المشكلات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان من خلال التفاهم والحوار البنّاء.

وأكد روبيو أن دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان يبقى "مبدأً أساسياً في العلاقة الإتراتيجية الأمريكية مع العراق".

بدوره، شكر الرئيس بارزاني الولايات المتحدة على دعمها للعراق وإقليم كوردستان.