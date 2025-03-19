نيجيرفان بارزاني يبحث ملف سوريا وعملية السلام في تركيا مع السفير الإيطالي بالعراق

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، التطورات الأخيرة في المنطقة وخاصة في سوريا وعملية السلام في تركيا، مع السفير الإيطالي في العراق نيكولو فونتانا.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس نيجيرفان بارزاني، استقبل السفير الإيطالي في العراق نيكولو فونتانا، السفير الإيطالي في العراق، وبحث معه العلاقات بين إيطاليا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة الأوضاع في الإقليم والعراق والتطورات الأخيرة في المنطقة".

وأضافت أن "الجانبين أكدا مجددًا على رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما أشار بارزاني إلى استمرار الجهود لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في إقليم كوردستان".

وبينت أن "الاجتماع تناول الأوضاع في سوريا، ومساعي عملية السلام في تركيا، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور القنصل العام الإيطالي في إقليم كوردستان".