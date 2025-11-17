نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أميركي التجارة بين واشنطن وأربيل

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع وفد من مجلس الأعمال الأميركي، العلاقات التجارية بين واشنطن وأربيل.

وشهد اللقاء، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، توضيح هدف زيارة الوفد إلى إقليم كوردستان، كما جرى التطرق إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، وفي هذا السياق، سُلّط الضوء على الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين الجانبين.

وجدد نيجيرفان بارزاني، تأكيده على أن إقليم كوردستان يتطلع إلى توسيع روابطه التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، مؤكداً "استعداد الإقليم لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين والشركات الأميركية، بما يمكّنهم من توسيع أنشطتهم التجارية والاقتصادية في كوردستان".

كما شكلت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية محوراً آخر من محاور اللقاء، وفق البيان.