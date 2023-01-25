نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد ألماني اوضاع بغداد وكوردستان والتهديدات الإرهابية للمنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، مع الوفد الرسمي الالماني الذي يترأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية توبياس لندنر العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع ألمانيا وتطويرها خصوصا في المجال الاقتصادي.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز ، ان بارزاني استقبل مساء الاربعاء وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية توبياس لندنر والوفد المرافق له الذي يزور الاقليم في زيارة رسمية، مبينا ان الوزير الالماني جدد التأكيد على ان بلاده تنظر بعين الاهتمام لعلاقاتها مع العراق واقليم كوردستان وترغب تطويرها في جميع المجالات وخصوصا في المجال الاقتصادي.

وأشار البيان الى انه في هذا الصدد تطرق الجانبان الى الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مبينا ان الجانبين كانا متفقين في الرأي على اهمية الاستقرار السياسي في العراق واقليم كوردستان من اجل التقدم في جميع المجالات.

ونوه الى ان نيجيرفان بارزاني عبر عن شكره وتقديره لالمانيا للتعاون والمساعدات التي قدمتها للاقليم والعراق في الحرب ضد داعش وكذلك لقيام برلمانها بالاعتراف بالابادة الجماعية التي لحقت بالايزيديين، مشيرا الى ان الجانبين كانا متفقين في الراي على ان داعش مازال يشكل خطرا حقيقيا وجديا على امن العراق والمنطقة ولذلك مازال العراق واقليم كوردستان بحاجة الى استمرار مهمات التحالف الدولي ضد داعش.

وأضاف البيان ان العلاقات بين اربيل وبغداد والحوارات لحل المشكلات والوضع الداخلي لإقليم كوردستان والعلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة وعدد اخر من المسائل ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى في الاجتماع.