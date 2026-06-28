نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد كندي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمي

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، مع وفد من مجموعة الصداقة الكندية – الكوردية في البرلمان الكندي، العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد الكندي برئاسة أحمد حسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، وعضوية زياد أبو اللطيف، وذلك بحضور عدد من أعضاء اتحاد الجاليات الكوردستانية في كندا.

وأضاف البيان، أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق وكندا، مع التأكيد على الدور الذي تؤديه الجالية الكوردستانية في توطيد أواصر التعاون بين الجانبين.

وأشاد أعضاء الوفد الكندي، بحالة التعايش السلمي بين مكونات إقليم كوردستان، مؤكدين أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعم كندا لشعب كوردستان.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء تناول أيضاً آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية.