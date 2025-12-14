نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد عسكري فرنسي الوضع الأمني في المنطقة

شفق نيوز- اربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد الجنرال فرانسوا تريكو، الممثل الأعلى لفرنسا في التحالف الدولي، والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، جرى بحث العلاقات بين فرنسا وكل من العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع في العراق والإقليم، ومناقشة مخاطر الإرهاب وتهديدات تنظيم داعش وأنشطة التحالف الدولي في العراق، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم وورد الى وكالة شفق نيوز.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين فرنسا والعراق وإقليم كوردستان، ضمن إطار التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني على تقدير وشكر إقليم كوردستان للدعم الفرنسي المتواصل للعراق وإقليم كوردستان.

بدوره، أعرب الوفد الضيف عن التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء يان بريم، القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان.