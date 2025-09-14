نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد آشوري دورهم في ومستقبلهم في اقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

التقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأحد، وفداً لآشوريي أمريكا برئاسة سام درمو، رئيس المؤسسة الآشورية من أجل العدالة.

وضم الوفد شخصيات آشورية بارزة من العراق وأقليم كوردستان مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان، أن الجانبين بحثا خلال لقائهما أحوال الآشوريين في العراق بصورة عامة، وفي إقليم كوردستان بصورة خاصة، وتبادلا الآراء بشأن دور وحضور الآشوريين والمكونات وحاضرهم ومستقبلهم في إقليم كوردستان.

وأكد الوفد الضيف الإعراب عن ثنائه وتقديره للتعايش وقبول الآخر بين مكونات إقليم كوردستان، وشكر إقليم كوردستان على الدعم والمساعدة التي قدمها بعد 2003 كملاذ آمن للآشوريين والمكونات بصورة عامة.

من جانبه، أعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن سعادته بزيارة الوفد إلى إقليم كوردستان، ووصفها بالمهمة والضرورية من أجل العمل المشترك.

وأكد على سياسة إقليم كوردستان وموقفه الثابت في حماية المكونات وثقافة التعايش، مشيداً بدور الآشوريين والمكونات ومشاركتهم في جميع مجالات الحياة في إقليم كوردستان.

كما تناول اللقاء حضور ومشاركة الجالية الآشورية والمكونات في أمريكا وفي الخارج عموماً.