نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد "المفوضية العليا" الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مع وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بحضور المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت، الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، فيما لفت الى استعداد رئاسة الاقليم والحكومة وجميع الاطراف المعنية لإنجاح العملية الانتخابية".

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني اجتمع، اليوم الخميس، مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بحضور نائبي رئيس الاقليم وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت وفريق من خبراء بعثة الأمم المتحدة فضلا عن أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات العراقية".

وأضاف البيان ان "بارزاني شدد على اتخاذ خطوات سريعة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان"، معربا عن استعداد رئاسة الاقليم والحكومة وجميع الأطراف المعنية لانجاح العملية الانتخابية".

واوضح البيان ان "بلاسخارت وفريق يونامي من جهتهم اعربوا عن دعم ومساندة البعثة الأممية لخطوات رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وكذلك استعداد البعثة لتقديم المساعدة والتعاون لإجراء الانتخابات وانجاحها".

واشار البيان الى ان "رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ومجلس المفوضين عبروا عن شكرهم لرئيس الاقليم لدعوتهم وإيلاء الاهتمام بتبادل الآراء والحوارات"، لافتا الى ان "المفوضية مستعدة لاجراء انتخابات برلمان كوردستان وفقا للقانون وبعد تأمين المستلزمات والاتفاق على موعد مناسب".

ونوه البيان الى انه "تقرر خلال الاجتماع الاستمرار في التواصل الدائم بهدف تحديد موعد لإجراء الانتخابات".