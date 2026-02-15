نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير خارجية ألمانيا العلاقات الثنائية ومستجدات الشرق الأوسط

شفق نيوز- برلين

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، مع وزير خارجية ألمانيا يوهان واديفول، مستجدات الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والدور الألماني الفاعل في المنطقة".

وأضاف "أعرب بارزاني عن شكره وتقديره للدعم والمساعدات الألمانية المقدمة في مختلف المجالات للعراق وإقليم كوردستان".

من جانبه، أشاد وزير خارجية ألمانيا بمكانة إقليم كوردستان كعامل استقرار في المنطقة، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة دعم أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان، وفقا للبيان.

وأشار إلى أنه "كما شكلت آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها محوراً آخر للاجتماع".