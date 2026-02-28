نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير خارجية سوريا تطورات الحرب

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، يوم السبت، آخر التطورات الأمنية في المنطقة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق من أجل حماية أمنها، وذلك على خلفية المواجهة بين إيران، وإسرائيل والولايات المتحدة.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن نيجيرفان بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من أسعد الشيباني، وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي من أجل حماية أمن المنطقة.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، قد دعا في وقت سابق من اليوم، السكان في مختلف مناطق ومدن الإقليم الى الاحتماء في أماكن آمنة فور انطلاق صفارات الإنذار، وذلك في ظل تصدي منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي لهجمات صاروخية في سماء أربيل.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الجهاز نفسه، السبت، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة، يُعتقد أنها إيرانية.

وتعرض مطار أربيل الدولي لهجومين متتاليين لم تُحسم طبيعتهما، تزامناً مع تصاعد أعمدة الدخان في محيطه، فيما استُهدفت قاعدة حرير الجوية التي تضم قوات أميركية بقصف صاروخي، سُمع خلاله دوي أربعة انفجارات من دون إعلان حصيلة رسمية للخسائر.

وفي وقت سابق، قررت وزارة التربية في إقليم كوردستان، تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات على خلفية التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة نتيجة القصف المتبادل بين اميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

من جهته، طمأن محافظ أربيل أوميد خوشناو، السبت، المواطنين بشأن توفر المواد الغذائية، مؤكداً أن المخازن ممتلئة ولا يوجد أي خوف من اضطرابات في الأسواق أو نقص في المواد.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط والخليج تصعيداً عسكرياً غير مسبوق عقب تنفيذ إسرائيل واميركا هجوماً على إيران، التي سارعت إلى الرد بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من المدن في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن الهجمات طالت مدناً في المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح.