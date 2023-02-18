نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير خارجية الأردن توسيع النشاط التجاري والاقتصادي

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم السبت مع وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي في ميونيخ بألمانيا.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن في بداية اللقاء اوصل وزير الخارجية الأردني تحيات ملك الاردن عبدالله الثاني الى نيجيرفان بارزاني.

وأضاف أنه جرى تبادل وجهات النظر بعد ذلك حول توطيد العلاقات بين الأردن مع العراق وإقليم كوردستان والعمل على توسيع النشاط التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

ولفت البيان إلى أن الاوضاع السياسية والامنية في العراق و اقليم كوردستان كانت من المحاور الاخرى خلال اللقاء والذي اتفق الجانبان في الرأي على اهمية تعاون وتكاتف دول المنطقة للحفاظ على الامن والاستقرار وتطوير مجالات التعاون المشترك.

كما بحث الجانبان استعداد ودور العراق على مستوى المنطقة و المستوى الدولي وآخر المستجدات في المنطقة و عدد من المواضيع الاخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى خلال اللقاء، وفقا للبيان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم أمس الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.