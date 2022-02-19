نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير خارجية الهند استثمارات نيودلهي في كوردستان

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشنكار، وبحث معه استثمار شركات بلاده في الإقليم.

جاء ذلك الاجتماع على هامش المشاركة في اليوم الثاني للقاءات نيجيرفان بارزاني واجتماعاته في مؤتمر ميونخ للامن.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين العراق والاقليم مع الهند والتطرق لتهئية الارضية لتشغيل رؤوس الاموال والاستثمار الهندي وفتح الابواب امام الشركات الهندية"، مبينا ان "الجانبين تطرقا الى اخر التطورات في الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة وتبادلا الاراء بشأنها".

واضاف ان "الوزير الهندي عبر عن شكر وتقدير بلاده لاقليم كوردستان للدعم الذي يوليه للايدي العاملة الهندية وتوفيره فرص العمل لهم"، مشيرا الى انه "تحدث عن برنامج بلاده للبناء وتطوير الامكانات في الاقليم وجدد التأكيد ان بامكانهم القيام بالتدريب والتأهيل في مجالات الصحة والعمل المصرفي وفي الجامعات".

وتابع البيان ان "بارزاني من جهته وفضلا عن تجديد رغبة اقليم كوردستان لتنمية العلاقات مع الهند تطرق الى الايدي العاملة الهندية في الاقليم التي تعد مجموعة من العاملين المهنيين يقوم الاقليم بتقديم كل الدعم لهم، مضيفا انه قدم الشكر لبرنامج البناء وتطوير الامكانات ورغبة الاقليم لاستقبال تشغيل رؤوس الاموال والشركات الهندية في الاقليم".

ولفت البيان الى ان "التعدد القومي والديني وثراء ثقافة التعايس والتسامح في الهند، وزيارة مواطني الاقليم الى الهند للعلاج الطبي وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك، كانت محاور اخرى في الاجتماع".