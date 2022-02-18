نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير خارجية الفاتيكان أهمية حماية ثقافة التعايش

شفق نيوز/ اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، مع بول ريتشارد غالاغير وزير خارجية الفاتيكان.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء جاء على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ الأمني.

وأضاف البيان؛ أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق، العملية السياسية، أحوال المكونات، العلاقات الثنائية، الزيارة الأخيرة لقداسة البابا إلى العراق وإقليم كوردستان، أحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان والأوضاع في سهل نينوى وسنجار.

وأكد الجانبان على تقوية العلاقات وأهمية حماية وتعميق ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر بين المكونات الدينية والقومية والحرية الدينية، وأثنيا على الدول التي ساعدت الإيزيديين والمسيحيين بعد هجمات داعش.

ووفقا للبيان؛ شدد نيجيرفان بارزاني على أن إقليم كوردستان سيواصل كما هو دائماً مساندة المكونات وخاصة المسيحيين والإيزيديين ويحافظ على ثقافة التعايش وأشار فخامته إلى تأثير وأهمية زيارة قداسة بابا الفاتيكان السنة الماضية إلى العراق وإقليم كوردستان واصفاً إياها بالزيارة التاريخية.

المخاطر الأمنية وتهديدات داعش ومساعي تشكيل الحكومة العراقية القادمة، مسألة الهجرة وأحوال المهاجرين والتعاون بين أربيل وبغداد والدول الأوروبية في هذا المجال، أمور شغلت محاور أخرى للاجتماع، بحسب بيان رئاسة اقليم كوردستان.

وفي وقت سابق؛ اجتمع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وفد بلاده الى مؤتمر ميونخ للأمن.

واجتمع نيجيرفان بارزاني ايضا مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي.

واجمع نيجيرفان بارزاني ايضا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ووصل الرئيس بارزاني يوم الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

وسيعقد رئيس الإقليم سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من زعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركين في المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.