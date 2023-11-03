نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الدفاع الفرنسي تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان وفرنسا (صور)

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، مع وزير الدفاع الفرنسي العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع فرنسا، لا سيما في المجال العسكري.

وبحسب بيان رئاسي؛ أن بارزاني عبر عن الشكر والتقدير لدعم ومساعدات فرنسا العسكرية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى الدور المؤثر وتضحيات القوات الفرنسية في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش. وقدم تعازيه لعائلة الجندي الفرنسي الذي فارق الحياة مؤخراً في حادث بالعراق.

من جانبه، واضافة إلى التعبير عن التقدير لدور وتضحيات البيشمركة في هزيمة داعش ومواجهة الإرهاب، أكد وزير الدفاع الفرنسي على التزام واستمرار دعم بلاده العسكري للعراق وإقليم كوردستان واستعدادها لتوسيع التعاون المشترك في إطار الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الفرنسية في المجالين العسكري والأمني.

ووفقا للبيان؛ أنه في الاجتماع الذي حضره رئيس أركان الجيش الفرنسي وعدد من كبار القادة العسكريين، ناقش الجانبان آخر تطورات الوضع المتأزم في الشرق الأوسط وأكدا على أهمية بذل الجهود للحيلولة دون مزيد من الاتساع لدائرة الحرب، واتفقا في الرأي بضرورة عدم تحول العراق ودول المنطقة إلى جزء من التوترات.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى التباحث بشأن التقدم في التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، وتهديدات داعش للأمان والاستقرار في العراق وسوريا، ومجموعة مسائل أخرى تهم الجانبين.

وبعد الاجتماع، دوّن بارزاني رسالة للذكرى في سجل ذكريات الوزارة، أشاد فيها بالدعم والتعاون المشترك الفرنسي مع العراق وإقليم كوردستان، بحسب البيان.

والتقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس.

وعقب اللقاء، قال نيجيرفان بارزاني إنه بحث مع إيمانويل ماكرون العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل تطوير العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع فرنسا؛ تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين فرنسا والعراق؛ العلاقات بين أربيل وبغداد.

وزار رئيس حكومة إقليم كوردستان باريس عدة مرات خلال السنوات العشر الماضية وتم الترحيب به في الإليزيه؛ وقد زار رئيسان فرنسيان أربيل ثلاث مرات منذ ذلك الحين.

وفرنسا عضو نشط في التحالف الدولي ضد داعش ولديها نحو 600 مستشار عسكري في إقليم كردستان والعراق مهمتهم الأساسية تدريب قوات البيشمركة والجيش العراقي.