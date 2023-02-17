نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الخارجية القطري التعاون المشترك

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني العلاقات القطرية مع العراق و اقليم كوردستان ومجالات التعاون المشترك و اكدا على توطيد العلاقات الثنائية في كل المجالات، وفقا لبيان رئاسة الاقليم وورد لوكالة شفق نيوز.

وعبر وزير الخارجية القطري عن رغبة بلاده في توسيع العمل و استثمار في العراق و اقليم كوردستان بشكل خاص متمنيا ان يتم توفير ارضية مناسبة أكثر للقطاع الخاص القطري في اقليم كوردستان.

وابدى بارزاني استعداد جميع الجهات المعنية في اقليم كوردستان لتقديم الدعم و التسهيلات في هذا الشأن.

واتفق الجانبان على أهمية العمل من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة بشكل عام وأهمية حل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية.

وجرى مناقشة جاهزية الجانبين ودورهما الإيجابي على مستوى المنطقة، وفقا لبيان رئاسة اقليم كوردستان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.