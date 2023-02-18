نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الخارجية البريطاني أزمة "قانون النفط والغاز" في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت في ميونيخ بألمانيا مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي وضع علاقات بريطانيا مع العراق و اقليم كوردستان.

وذكر بيان للرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين بحثا الاوضاع السياسية و الاقتصادية في العراق واقليم كوردستان والمفاوضات و جهود حل المشاكل بين اربيل وبغداد اضافة الى ازمة الطاقة وقانون النفط والغاز في العراق.

واكد وزير الخارجية البريطاني على استمرار دعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان وحل المشاكل بين اربيل وبغداد، لافتا إلى ان بريطانيا تنظر باهمية الى علاقاتها مع العراق واقليم كوردستان استقرار العراق و اقليم كوردستان مهم للمنطقة.

من جانبه عبر بارزاني عن شكر اقليم كوردستان على التعاون والدعم المستمر لبريطانيا مؤكدا على رغبة الإقليم لتطوير علاقاتها مع بريطانيا في جميع المجالات واشار الى ان اقليم كوردستان سيبقى دائما عامل استقرار وامن.

وجرى خلال اللقاء ايضا بحث عدة مواضيع اخرى والتحديات التي تواجه العالم، وفقا للبيان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم أمس الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.