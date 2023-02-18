نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزيرة خارجية النرويج تطوير العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت مع وزيرة الخارجية النرويجية انكين هويتفيلدت تطوير علاقات العراق و اقليم كوردستان مع النرويج، بحسب بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

واضاف البيان؛ أن وزيرة الخارجية النرويجي أكدت على شكر بلادها لاقليم كوردستان على دوره و أهميته في محاربة الإرهاب وهزيمة داعش. وتبادلت هويتفيلدت وجهات النظر مع نيجيرفان بارزاني حول المشاكل بين اربيل وبغداد والمفاوضات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لحل المشاكل.

وأشار البيان إلى ان علاقات اقليم كوردستان والعراق مع دول الجوار والاوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام كانت محاور اخرى خلال اللقاء.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم أمس الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.