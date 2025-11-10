نيجيرفان بارزاني يبحث مع ممثل الأمم المتحدة الانتخابات العراقية

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال استقباله، يوم الاثنين، محمد الحسّان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الأوضاع العامة في العراق، والانتخابات البرلمانية العراقية، والعلاقات بين أربيل وبغداد.

وأكد الجانبان، وفق بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، على أهمية الانتخابات وضرورة إجراء عملية اقتراع نزيهة وشفافة في إقليم كوردستان والعراق عموماً، معربين عن أملهما بأن تسهم الانتخابات ونتائجها في نقل العراق وإقليم كوردستان إلى مرحلة أفضل.

كما اتفق الطرفان على أهمية معالجة الخلافات بين أربيل وبغداد عبر الحوار والتفاهم، وشددا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في العراق.

وتناول اللقاء أيضاً آخر المستجدات في أوضاع المنطقة بشكل عام.