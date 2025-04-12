نيجيرفان بارزاني يبحث مع مسؤول إيراني التطورات الإقليمية والتعاون بين طهران وأربيل

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، مساء السبت، التطورات الإقليمية والدولية الهامة خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المنعقد في تركيا، وفق ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن المحاور الرئيسية للمحادثات بين خطيب زاده، ونيجيرفان بارزاني، تمثلت ببحث القضايا المتعلقة بالتعاون بين طهران وأربيل.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل امس الجمعة الى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، وقد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري احمد الشرع.

ويُعقد المنتدى برعاية رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية التركية، تحت شعار: "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، من 11 - 13 من شهر نيسان/أبريل الجاري، ويشارك فيه نحو أربعة آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها، من بينهم 20 رئيس دولة ورئيس حكومة، و50 وزير خارجية، و70 وزيراً آخر من مختلف الدول، إلى جانب 60 ممثلاً رفيع المستوى عن منظمات دولية.