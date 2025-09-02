نيجيرفان بارزاني يبحث مع مسؤول تركي 5 ملفات داخلية وخارجية

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع علي رضا كوينه، المدير العام للشؤون العراقية والإيرانية في وزارة الخارجية التركية، يوم الثلاثاء، خمسة ملفات داخلية وخارجية.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن نيجيرفان بارزاني، استقبل كوينه، والوفد المرافق له في أربيل، وبحث معه العلاقات بين تركيا وكل من العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع الداخلية في العراق والإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، إضافة إلى الانتخابات المقبلة في البلاد.

وأعرب الجانبان، عن تقديرهما لمستوى العلاقات بينهما، وأكدا أهمية تطوير وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وفقاً للبيان.

كما تناول اللقاء، الوضع الأمني في المنطقة، وآخر التطورات في سوريا والشرق الأوسط وانعكاساتها، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.