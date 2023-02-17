نيجيرفان بارزاني يبحث مع مساعد وزير الدفاع الأمريكي الوضع الأمني في الشرق الاوسط

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الجمعة، مع مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي الوضع الامني في العراق و اقليم كوردستان والمنطقة اضافة الى اخر مستجدات الحرب على الإرهاب ومواجهة مخاطر داعش.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مساعدة وزير الدفاع الأميركي والندر أكدت ان الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم اللازم للعراق و اقليم كوردستان وذلك في اطار الاتفاق الاستراتيجي مع العراق حتى القضاء النهائي على داعش.

مساعدة وزير الدفاع الاميركي والندر أكدت ان الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم اللازم للعراق و اقليم كوردستان وذلك في اطار الاتفاق الاستراتيجي مع العراق حتى القضاء النهائي على داعش.

من جانبه، عبر بارزاني عن شكر اقليم كوردستان للولايات المتحدة على الدعم الذي قدمته لمحاربة الارهاب معتبرا ان استمرار دعم واشنطن لعملية الاصلاح داخل وزارة البيشمركة أمر ضروري.

ووفقا للبيان؛ فإن بارزاني بحث الاوضاع في المنطقة بشكل عام و واهمية العمل المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات و التهديدات الامنية ومواضيع اخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى خلال اللقاء.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.