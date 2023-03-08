نيجيرفان بارزاني يبحث مع مديرة اليونسكو مشروع ترميم قلعة أربيل التاريخية

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم الأربعاء، في أربيل، مع مديرة عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أودري آزولاي، أعمال ونشاطات يونسكو في إقليم كوردستان والعراق وسلطا الضوء على المواقع التي تضم آثاراً تاريخية عريقة في الإقليم.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، فقد شغل مشروع ترميم قلعة أربيل التاريخية العريقة، محوراً آخر للاجتماع، أشارت خلاله آزولاي إلى خطوات ومراحل المشروع وعبرت عن شكرها وامتنانها للجهات المعنية في إقليم كوردستان لتعاونها وتنسيقها مع فرق يونسكو العاملة في المشروع.

من جانبه، قيم الرئيس نيجيرفان بارزاني عالياً أعمال ونشاطات يونسكو في العراق وإقليم كوردستان مؤكداً الدعم الكامل لمشاريع المنظمة من جانب الجهات المعنية في إقليم كوردستان.