نيجيرفان بارزاني يبحث مع مبعوث إماراتي تعزيز الاستثمار والشراكة في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، عن سروره باستقبال سعيد الهاجري، وزير الدولة الإماراتي والمبعوث الخاص للشؤون الاقتصادية إلى الإقليم.

وقدم بارزاني شكره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لإقليم كوردستان والعراق، مؤكداً في تغريدة له على موقع (X)، أن تعيين الهاجري يمثل خطوة مهمة تجسد التزام الإمارات بروابطها الوطيدة مع الإقليم.

وأضاف أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات الراسخة وسبل توسيع آفاق التعاون، مع التزام مشترك بتعزيز فرص الاستثمار والشراكة.

إلى ذلك، قالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني استقبل، قبل ظهر اليوم، سعيد الهاجري، وزير الدولة والمبعوث الخاص للإمارات العربية المتحدة لشؤون الإقليم، والوفد المرافق له، مبينة أن الجانبين أشادا بتاريخ الصداقة والعلاقات بين كوردستان والإمارات، مؤكدين على الإرادة المشتركة لتطويرها وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات ذات الأهمية للجانبين، مع التركيز على توفير بيئة قانونية ومناخ مساعد للاستثمار في الإقليم.

وأشار البيان إلى أن الرئيس نيجيرفان بارزاني أعرب عن شكره وتقديره لدعم الإمارات للعراق وكوردستان، واعتبر تعيين مبعوث خاص إماراتي خطوة مهمة تعكس الاهتمام بالعلاقات الثنائية، مجددًا امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشيرًا إلى لقائهما الأخير في أبوظبي الذي تضمن تأكيد إرسال مبعوث خاص للإقليم.

وخلال الاجتماع، وفق البيان، بحث الجانبان فرص الاستثمار وتعزيز حضور الشركات والقطاع الخاص الإماراتي في كوردستان، مع إمكانية توسيع الأنشطة في مجالات متعددة. كما تطرق اللقاء إلى مسألة التنويع الاقتصادي وتوفير رؤية واضحة لتوسيع الاستثمارات الإماراتية في العراق والإقليم، إضافةً إلى مناقشة العلاقات العراقية – الإماراتية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور عدد من المسؤولين في الإقليم.