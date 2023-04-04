نيجيرفان بارزاني يبحث مع قائد التحالف الدولي خطوات توحيد البيشمركة

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء، مع القائد العام لقوات التحالف الدولي في سوريا والعراق الجنرال ماتيو ماركفارلن و الوفد المرافق له خطوات إصلاح وزارة البيشمركة.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن في اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى اقليم كوردستان عبر الجنرال ماركفارلن عن شكره لرئيس الاقليم على خطوات توحيد قوات البيشمركة و عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة وشكره ايضا على مراسم اليوم صباحا الذي تم فيه إعلان بدء عمل الفرقتين 1 و 2 من قوات البيشمركة ضمن وزارة البيشمركة.

وجرى الحديث خلال اللقاء ايضا عن اهمية توطيد العلاقة بين اقليم كوردستان وقوات التحالف في إطار التحالف الدولي لمواجهة داعش مؤكدين على استمرار الدعم والمساعدات للقضاء بشكل نهائي على داعش

التباحث حول اهمية وضع حلول للمشاكل العالقة بين اربيل و بغداد كانت محورا آخر خلال اللقاء، وفقا للبيان.