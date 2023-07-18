نيجيرفان بارزاني يبحث مع علييف المباشرة بتسيير رحلات جوية بين اربيل - باكو وتسهيل منح "الفيزا"

شفق نيوز/ بعد وصوله في زيارة رسمية الى أذربيجان، استقبل استقبل رئيسها الهام علييف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في العاصمة باكو .

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز انه " في اجتماع عقده الجانبان اكدا فيه على تعزيز العلاقات بين اذربيجان و العراق و اقليم كوردستان في جميع المجالات ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة اضافة الى بحث الفرص الاستثمارية للمستثمرين و الشركات الاذربيجانية في العراق واقليم كوردستان".

واضاف البيان انه "جرى في الاجتماع أيضا التأكيد على ضرورة افتتاح قنصلية لأذربيجان في اقليم كوردستان، والذي تم اتخاذ القرار بشأنه سابقا اضافة الى الحديث عن إجراءات افتتاح القنصلية في مستقبل قريب، والعمل على توطيد العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين".

وتابع انه "جرى الحديث عن بدء رحلات الجوية بين اربيل - باكو، والاخيرة مع بغداد وعدد من المدن العراقية الاخرى وتسهيل منح تأشيرات الدخول و تبادل الوفود ".

وختم البيان انه "بعد ذلك و في اجتماع اخر بحضور وفدي الجانبين ومشاركة القائم باعمال شؤون السفارة العراقية في باكو جرى التباحث حول قنوات الاتصال و متابعة المحاور التي تباحث حولها الرئيسان لتعزيز العلاقات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ".