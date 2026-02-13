نيجيرفان بارزاني يبحث مع علييف افتتاح قنصلية أذرية في أربيل

شفق نيوز- ميونخ

اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، مع رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، في إطار لقاءاته بمؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال الاجتماع، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، التباحث حول علاقات أذربيجان مع العراق وإقليم كوردستان، وفرص تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية تمتين الروابط الاقتصادية والثقافية وتوسيع آفاق التنسيق المتبادل.

كما تناول اللقاء، مسألة افتتاح قنصلية أذربيجان في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية في المنطقة ومجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.