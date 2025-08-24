نيجيرفان بارزاني يبحث مع سفير الكويت تطوير العلاقة وتعزيز التعاون

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، مع سفير دولة الكويت في العراق حسن محمد زمان، أسس التفاهم وتطوير العلاقة بين الجانبين، فيما أبدى الأخير رغبة بلاده بتعزيز مجالات التعاون مع البلد.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس نيجيرفان بارزاني عبر عن شكره وتقديره لدعم ومساعدات الكويت لكل من العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات بين البلدين على أساس التفاهم والصداقة والمصالح المشتركة، لما فيه خدمة الجانبين ويسهم في استقرار وأمن المنطقة".

وأضافت "من جانبه، جدّد السفير الكويتي تأكيد بلاده على أن كل المساعي ينبغي أن تقوم على الحوار والتفاهم، معبّراً عن رغبة الكويت في تعزيز علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، كما شدّد على اهتمام بلاده بعلاقاتها التاريخية والصديقة مع إقليم كوردستان".

كما تطرّق اللقاء إلى فرص العمل والاستثمار الكويتي في العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، إلى جانب الأوضاع العامة في المنطقة.