نيجيرفان بارزاني يبحث مع رئيس الحكومة البولندية التطورات السياسية في المنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة مع رئيس وزراء بولندا ماتيوس موراوسكي في ميونيخ بالمانيا، علاقات العراق و اقليم كوردستان و بولونيا والوضع السياسي في العراق والحرب ضد الارهاب وعلاقات اربيل و بغداد واخر مستجدات المنطقة بشكل عام، وفق بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أن الجانبين اكدا على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون المشترك خاصة في المجال الاقتصادي و التجاري و الاكاديمي.

ومن جانبه؛ عبر نيجيرفان بارزاني عن شكره لبولونيا على الدعم الذي قدمته للعراق واقليم كوردستان في الحرب ضد داعش.

كما بحثا تأثيرات و تداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة و محاولة حلها ومواضيع اخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور خلال الاجتماع، وفقا للبيان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.