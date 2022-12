نيجيرفان بارزاني يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا العلاقات بين اربيل وروما

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، مع رئيسة وزراء إيطاليا العلاقات المشتركة بين اربيل وروما.

وكتب رئيس الاقليم تغريدة على حسابه في موقع تويتر "‏تشرفت باستقبال رئيسة وزراء ايطاليا ⁦‪‬⁩ في اربيل".

واضاف بارزاني؛ "كررت تقديري للدعم العسكري والإنساني الذي تقدمه إيطاليا للعراق وإقليم كوردستان".

وتابع "ناقشنا تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من القضايا المهمة".

Honored to receive Prime Minister @GiorgiaMeloni of Italy in Erbil. I reiterated my appreciation to Italy’s military and humanitarian support to Iraq and the Kurdistan Region. We discussed further strengthening our political, economic and cultural ties, and other pressing issues. pic.twitter.com/MGDf71aBAg