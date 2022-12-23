نيجيرفان بارزاني يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا العلاقات بين اربيل وروما
شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، مع رئيسة وزراء إيطاليا العلاقات المشتركة بين اربيل وروما.
وكتب رئيس الاقليم تغريدة على حسابه في موقع تويتر "تشرفت باستقبال رئيسة وزراء ايطاليا في اربيل".
واضاف بارزاني؛ "كررت تقديري للدعم العسكري والإنساني الذي تقدمه إيطاليا للعراق وإقليم كوردستان".
وتابع "ناقشنا تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من القضايا المهمة".
Honored to receive Prime Minister @GiorgiaMeloni of Italy in Erbil. I reiterated my appreciation to Italy’s military and humanitarian support to Iraq and the Kurdistan Region. We discussed further strengthening our political, economic and cultural ties, and other pressing issues. pic.twitter.com/MGDf71aBAg— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) December 23, 2022