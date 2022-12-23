نيجيرفان بارزاني يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا العلاقات بين اربيل وروما

2022-12-23T15:07:47.000000Z

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، مع رئيسة وزراء إيطاليا العلاقات المشتركة بين اربيل وروما.

وكتب رئيس الاقليم تغريدة على حسابه في موقع تويتر "‏تشرفت باستقبال رئيسة وزراء ايطاليا ⁦‪‬⁩ في اربيل".

واضاف بارزاني؛ "كررت تقديري للدعم العسكري والإنساني الذي تقدمه إيطاليا للعراق وإقليم كوردستان". 

وتابع "ناقشنا تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من القضايا المهمة".

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