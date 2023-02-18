نيجيرفان بارزاني يبحث مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي التطورات الامنية والسياسية في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت في ميونيخ بألمانيا مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي اورسولا فون دير لاين آخر مستجدات الحرب على داعش و الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان والمشاكل بين اربيل و بغداد.

وبحسب بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فون دير لاين اكدت ان الاتحاد الاوروبي ينظر بأهمية الى العلاقات مع العراق و اقليم كوردستان ومن المهم ان يتم حل المشاكل بين اربيل و بغداد و المشاكل الداخلية في اقليم كوردستان واكدت الدعم الكامل للاتحاد الاوروبي للعراق وإقليم كوردستان في هذا الشأن.

‏وعبر بارزاني عن شكره للاتحاد الاوروبي لدعمه العراق واقليم كوردستان في جميع المجالات وأكد استعداد الإقليم لحل المشاكل مع بغداد كما كان دائما.

‏أزمة الطاقة والأوضاع في الشرق الأوسط ودور الاتحاد الأوروبي في المنطقة كانت محاور أخرى خلال اللقاء، وفقا للبيان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم أمس الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.