نيجيرفان بارزاني يبحث مع أردوغان تعزيز التعاون وضمان أمن المنطقة

شفق نيوز- أنقرة

أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، تعزيز التعاون مع العراق، وضمان أمن المنطقة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بارزاني في منشور على منصة إكس: لقد سُررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أنطاليا، وأجرينا مناقشة جوهرية حول تعزيز التعاون بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان.

وأضاف: تبادلنا وجهات النظر بشأن الديناميكيات المتطورة في أنحاء المنطقة، وجددنا التزامنا المشترك بتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن الجماعي في المنطقة.

وختم بـ"شكرت الرئيس أردوغان على قيادته وجهوده المستمرة نحو تهدئة الأوضاع والاستقرار الإقليمي".