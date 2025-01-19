نيجيرفان بارزاني يبحث مع دبلوماسي فلسطيني وقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع القنصل الفلسطيني العام في أربيل، نظمي حزوري، وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، لحزوري، في مكتبه بمدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وبحث معه آخر التطورات في المنطقة.

وفي اللقاء، قدم بارزاني، شكره للقنصل الفلسطيني على عمله وجهوده في تعزيز العلاقات الفلسطينية مع إقليم كوردستان، وتمنى له النجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، أعرب حزوري، عن امتنانه للدعم والمساعدة من قبل نيجيرفان بارزاني، والجهات المعنية، في انجاح مهمته والرغبة الفلسطينية في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.