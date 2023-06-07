نيجيرفان بارزاني يبحث مع دبلوماسي أذربيجاني فتح قنصلية لبلاده في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، نصير محمد أوف القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان في العراق، وتبادلا وجهات النظر حول تحسين العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع أذربيجان.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، إن الجانبين اتفقا على أن هناك فرصا جيدة لتحسين العلاقات، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة. وفي هذا الصدد تم بحث بدء عملية فتح قنصلية أذربيجان في اقليم كوردستان والتي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها قبل اجتماع رئيس اقليم كوردستان ورئيس اذربيجان في ميونيخ.

وأضاف البيان أن الزيارة المرتقبة لرئيس إقليم كوردستان إلى باكو بدعوة رسمية من رئيس أذربيجان ، والوضع بشكل عام ، وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كانت محورا آخر من اللقاء.