نيجيرفان بارزاني يبحث مع "أبو الغيط" علاقة كوردستان بجامعة الدول العربية

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد "أبو الغيط"، ضمن برنامج عمل مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى علاقات أربيل وبغداد، والتطورات السياسية في العراق والمنطقة، وأهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الحوار لحل المشاكل".

وأشاد بارزاني، بحسب البيان، بـ"جهود جامعة الدول العربية في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وبدور "أبو الغيط" والجامعة في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء".

من جانبه، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية تقدم ودور إقليم كوردستان في الحفاظ على السلام والاستقرار في العراق والمنطقة، أمراً مهماً.