نيجيرفان بارزاني يبحث مع بلينكن نتائج مباحثات وفد العراق إلى واشنطن

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت مع وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن نتائج زيارة الوفد العراقي الى واشنطن والمفاوضات مع المسؤولين الاميركيين وتطوير العلاقات بين أمريكا و العراق و اقليم كوردستان على أساس الاتفاق الاستراتيجي والأوضاع في العراق، بحسب بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز.

واضاف البيان أن وزير الخارجية الامريكي اكد التزام بلاده بعلاقاتها مع العراق و اقليم كوردستان وتحدث باهتمام عن العلاقة بين اربيل وبغداد والتي من المهم جدا ان تكون علاقة مستقرة ويتم حل المشاكل بينهما.

وقدم بارزاني ملخصا حول الاوضاع في العراق واقليم كوردستان، مشيرا الى اهمية استمرار الدعم الامريكي للعراق و اقليم كوردستان لمواجهة التحديات التي تواجههم.

وكانت الأوضاع العامة في المنطقة محورا آخر خلال اللقاء، بحسب البيان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم أمس الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.