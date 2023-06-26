نيجيرفان بارزاني يبحث مع المستشار الألماني تعزيز العلاقات

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الاحد، مع المستشار الألماني أولاف شولتز تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان وجمهورية العراق مع ألمانيا.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع تويتر "‏يشرفني أن ألتقي بالمستشار أولاف شولتز اليوم في برلين".

وأضاف رئيس الاقليم؛ "تبادلنا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات القائمة بين إقليم كوردستان والعراق مع ألمانيا".

وختم بارزاني تغريدته قائلا: "أعربت عن امتناني لدعم ألمانيا خلال الأوقات العصيبة على مر السنين".