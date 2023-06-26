نيجيرفان بارزاني يبحث مع المستشار الألماني تعزيز العلاقات
2023-06-26T14:58:57.000000Z
شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الاحد، مع المستشار الألماني أولاف شولتز تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان وجمهورية العراق مع ألمانيا.
وكتب بارزاني على صفحته في موقع تويتر "يشرفني أن ألتقي بالمستشار أولاف شولتز اليوم في برلين".
وأضاف رئيس الاقليم؛ "تبادلنا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات القائمة بين إقليم كوردستان والعراق مع ألمانيا".
وختم بارزاني تغريدته قائلا: "أعربت عن امتناني لدعم ألمانيا خلال الأوقات العصيبة على مر السنين".