نيجيرفان بارزاني يبحث مع الكاظمي حوار أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة، فضلاً عن الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، وبحثا آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة".

وأضافت أن "الجانبين أكدا على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى والأطراف السياسية ومكونات العراق في مواجهة التحديات وحماية أمن واستقرار البلد وإبعاده عن تعقيدات المنطقة".

وتابعت أن "الجانبين تبادلا أيضاً الآراء بشأن الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل التي بينهما، واتفقا في هذا الصدد على أهمية وضرورة استمرار المساعي والتنسيق بين الجانبين من أجل التوصل إلى تفاهم ومعالجة المشاكل".

يشار إلى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، التقى في وقت سابق من اليوم، رئيس الوزراء الاتحادي السابق مصطفى الكاظمي، وبحثا مستجدات الأوضاع السياسية في العراق.

وكان الكاظمي، التقى يوم أمس في أربيل، مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبحثا التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة.